محاولة اختطاف طائرة تتجه من بنغلادش لدبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

فشلت محاولة اختطاف استهدفت طائرة تابعة لشركة "بايمان" التابعة لبنغلاديش كانت متجهة إلى دبي. وتم إجلاء ركاب الطائرة البنغلاديشية، وتم اعتقال المتهم الذي يبلغ 25 عاما.

وقال نائب مدير أمن الطائرات مفيد إنّ جميع الركّاب الذين كانوا على متن الطائرة التابعة لطيران "بنغلاديش بيمان" سالمون بعد أن أحبطت قوات الأمن البنغلاديشية محاولة خطف الطائرة من قبل رجل قال إنّه يحمل مسدّساً.

وأضاف "لقد تمكنّا من إنقاذ الجميع بنجاح"، بعد أن اقتحمت قوات الأمن الطائرة واعتقلت رجلاً عمره 25 عاماً لمحاولته خطف الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة "بي جي 147". وهبطت الطائرة بسلام في مطار تشيتاغونغ جنوب شرق بنغلادش حيث تم إخلاء جميع الركاب.

وصرح مفيد، الذي يُعرف باسمه الأول، للصحافيين أنّ المشتبه به زعم أنّ بحوزته مسدسا، ولكن تم احتجازه ويتمّ التحقيق معه. وقامت قوات الجيش والبحرية وقوات الشرطة الخاصة بتطويق الطائرة بعد هبوطها.

وكان رئيس الطيران المدني نعيم حسن ذكر سابقاً أن المشتبه به زعم أن بحوزته قنبلة. وأضاف بعد اعتقال المشتبه به "يبدو من الحديث والحوار الذي أجريناه معه أنه مضطرب نفسيا".

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