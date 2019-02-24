قتلى بانفجار لغم من مخلفات داعش في سوريا

أخبار الآن | حماه - سوريا ( أ.ف.ب)



لقي 24 مدنيا حتفهم نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش بمركبة تقل عمالا في منطقة بريف حماة السورية .

كما قتل في الثامن من الشهر الجاري 7 مدنيين وأصيب آخر جراء انفجار لغم آخر زرعه مسلحو داعش قبل انحسارهم في محيط قرية بريف سلمية الشرقي بحماة.

وكانت قوات النظام السوري قد تمكنت من استعادة السيطرة على كامل ريف حماة الشرقى بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش، الذى خلف فى المنطقة آلاف الألغام والعبوات الناسفة.

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