"سفيرة المملكة" تعلق بعد تعيينها.. وشخصيات مرموقة تهنئها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عقب تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية في واشنطن برتبة وزيرة بموجب أمرٍ ملكي سعودي، خرجت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عبر حسابها على "تويتر" في أول تعليق لها بعد هذا القرار، معربة عن "امتنانها وشكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، متعهدة بخدمة بلادها وقادتها والسعوديين". وقالت: "سأعمل بإذن الله لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه، ولن أدخر جهداً في سبيل ذلك".

تعرف على الأميرة ريما بنت بندر.. أول سفيرة سعودية في واشنطن!

ردود الفعل المرحّبة بهذه الخطوة عديدة، كون الامير ريما هي أول امراة تشغل ذلك المنصب. أبرز المهنئين كانَ عضو مجلس الوزراء في دولة الإمارات، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، الذي قال في تغريدةٍ له عبر حسابه الخاص على "تويتر": "نبارك للأميرة ريما بنت بندر تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في الولايات المتحدة الامريكية".

وأضاف: "موقع مهم وفي أهم عواصم العالم وفي مرحلة حساسة، تمنياتنا للسفيرة بالتوفيق في خدمة قيادتها ووطنها".

من جهتها، أعادت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة السيدة نورة الكعبي نشر تغريدة الأميرة ريما على "تويتر"، وأرفقتها بتعليقٍ قائلة: "أتمنى لكِ كل التوفيق صديقتي العزيزة ريما".

بدورها، نشرت الفنانة الإماراتية أحلام تغريدة عبر "تويتر"، أثنت على هذه "الخطوة العظيمة بحق المراة السعودية"، وقالت: "كامرأة إماراتية وكامرأة خليجية عربية، فخوة بهذه الخطوة العظيمة بحق المرأة السعودية وكيف أنّ هذه الخطوة لسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان".

وتابعت: "مبروك لك وهنيئاً لكم بنات السعودية بمستقبل واعدٍ عظيم".

إلى ذلك، كتبت الإعلامية السعودية إيمان الحمود عبر حسابها على "تويتر" قائلةً: "تعيين أول سفيرة سعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان في واشنطن العاصمة الأهم عالمياً.. سيفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة".

أمّا الرياضي ورجل الأعمال السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، فغرّد عبر "تويتر" قائلاً: "تهنئتي لسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بمناسبة تعيينها سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية.. سعدت بالعمل مع الأميرة ريما في الهيئة العامة للرياضة عرفتها طموحة ومخلصة ومتميزة في إنجاز مهامها .. كل الدعوات لها بالتوفيق".

مصدر الصورة: BBC

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