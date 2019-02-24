حفل توزيع جوائز الشفاء الدولية بـ أربيل الاثنين

أخبار الآن | أربيل – العراق (متابعات)

تجري غداً الاثنين بمدينة أربيل مراسم منح جائزة شفاء العالمية السنوية بحضور الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، بصفة متحدث رئيسي وسيتم الإعلان عن الفائزة بجائزة شفاء العالمية، في اليوم المحدد لمنح الجائزة وبحضور العديد من الشخصيات الكردستانية والعراقية والشرق أوسطية والعالمية.

الجائزة ستمنح بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد الصحفية البارزة شفاء كَردي حيث سيحضر إلى جانب الرئيس هولاند عدد من كبار مسؤولي إقليم كوردستان والعراق، وصحفيين محليين وأجانب وتمنح شبكة "رووداو" الإعلامية ولجنة جائزة شفاء كَردي العالمية، جائزة شفاء كَردي العالمية السنوية لصحفية قديرة عملت في التغطية الإعلامية للمعارك الحربية.

شفاء كَردي، الصحفية البارزة في شبكة "رووداو" الإعلامية، استشهدت في 25 شباط 2017 أثناء إنجازها لعمل صحفي في مدينة الموصل. وتكريماً لروح شيفاء كَردي وجميع الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم خلال التغطية الإعلامية والصحفية لحرب داعش وأعمال العنف في كل مكان من العالم، ولجهود جميع الذين تكبدوا المشاق لتغطية الأحداث ونقل الحقائق ومازالوا، قررت شبكة "رووداو" الإعلامية منح جائزة شفاء كَردي العالمية لصحفية في كل سنة.

وتتألف لجنة جائزة شفاء كَردي العالمية من شخصيات متخصصة عملت في كبرى وسائل الإعلام العالمية، وتعمل من خلال عملية تقييم دقيقة على اختيار المرشحة للجائزة، وتتألف لجنة جائزة شفاء كَردي العالمية هذا العام من السادة:

- روب باينون، الصحفي التلفزيوني الذي تولى إدارة الأخبار والبرامج في قنوات (BBC- Bloomberg-CNBC) التلفزيونية.

- أدريان ويلز، مدير المجموعة الأوروبية لتبادل الأخبار والمعلومات (إينيكس) والمدير السابق للأخبار في شبكة (سكاي نيوز) البريطانية والخبير في مجال الاستراتيجيات الإعلامية.

- جين عراف، كبيرة مراسلي إذاعة NPR الأمريكية والمسؤولة السابقة لمكتب CNN في بغداد.

- جويس كرم، الأستاذة في جامعة جورج واشنطن.

- آكو محمد، مدير عام شبكة رووداو الإعلامية.

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