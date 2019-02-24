ترقب لبدء إعادة الانتشار في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ.ف.ب)

تبدأُ اليوم الأحد المرحلةَ الأولى من إعادةِ انتشارِ القواتِ في مدينةِ الحديدة، والتي تقضي بانسحابِ الانقلابيينَ من مينائي الصليف ورأس عيسى لمسافةِ خمسةِ كيلومترات، فيما تنسحبُ القواتُ الحكوميةُ لمسافةِ كيلومترٍ واحدٍ ، وفتحِ طريقٍ إلى مطاحنِ البحرِ الأحمرِ للوصولِ إلى مخازنِ الحبوبِ وتوزيعِها على مدارِ أحدَ عشرَ يوماً.

من جهتِهِ أكدَ نائبُ وزيرِ الخارجيةِ اليمني محمد الحضرمي دعمَ الحكومةِ للفريقِ الأممي وجهودِهِ، مع تأكيدِهِ على أنَ لا مشاوراتٍ مُقبلة دونَ تنفيذٍ كاملٍ لاتفاقِ السويد.

وقد قابلت تأكيدات الحكومة اليمنية إشادات أممية على دورها، إذ رحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جون لاكروا، بتعاون الحكومة مع الفريق الأممي الخاص بدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، مشدداً على أهمية دورها ومشاركتها في قوات حفظ السلام.

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