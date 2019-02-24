تأجيل تنفيذ أول مرحلة من إعادة الانتشار في الحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

أفادت مصادرُ في لجنةِ إعادةِ الانتشار في الحديدة غربي اليمن، بأنه تم تأجيل تنفيذ أولى مراحل إعادةِ الانتشار إلى يوم غد الاثنين.

ولم تَكشف المصادر عن الأسبابِ التي أدت لاتخاذِ هذا القرار، في ظلِ تعنت ميليشياتِ الحوثي الإيرانية في تنفيذِ اتفاق السويد منذُ ديسمبر الماضي.

وكان اليمنيون يترقبون بحذر تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في ميناءي الصليف ورأس عيسى في مدينة الحديدة على البحر الأحمر غربي البلاد.

وتقضي المرحلة الأولى بانسحاب المتمردين الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات، بينما تنسحب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر، وكذلك فتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر لإخراج القمح منها وتوزيعه على مدار 11 يوما.

وكان مجلس الأمن الدولي قد شدد في بيان صدر السبت على أهمية تنفيذ اتفاق السويد الذي أبرم في ديسمبر الماضي.

وتحاول الأمم المتحدة الدفع باتجاه تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بعد التأخر في تنفيذه، نظرا لتعنت مليشيات الحوثي الانقلابية.

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