العراق يتسلم دفعة ثانية من مسلحي داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تسلمت السلطات العراقية دفعة ثانية من مسلحي تنظيم داعش، الذين ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض عليهم خلال المعارك في آخر معقل لهم شرقي سوريا.

ووفقا لوسائل إعلام، فإن العراق سيتسلم دفعات أخرى من هؤلاء المسلحين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان العراق قد تسلم من قوات سوريا الديمقراطية قبل أيام 151 شخصا كانوا يقاتلون في صفوف داعش، حيث تم إلقاء القبض عليهم في سوريا خلال المعارك.

وسلمت قوات سوريا الديمقراطية التحالف الدولي ضد داعش 231 شخصا يحملون الجنسية العراقية، كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم، في آخر معقل للتنظيم في قرية الباغوز شرقي سوريا.

وقام التحالف بتسليم هؤلاء إلى الجيش العراقي، تحديدا للكتيبة 37 الفرقة التاسعة، وتم نقلهم إلى مقر الاحتجاز مع مسلحين آخرين استلمتهم السلطات العراقية قبل أيام.

في غضون ذلك، من المقرر أن تستمر، الأحد، عمليات إجلاء المدنيين من آخر جيب كان يتحصن فيه مسلحو تنظيم داعش شرقي سوريا، بعد أن تم إخراج الآلاف على مدار الأيام القليلة الماضية.

وتوقعت قوات سوريا الديمقراطية إجلاء المزيد من المحاصرين من جيب تنظيم داعش الأخير في بلدة الباغوز شرقي سوريا، غداة خروج أكثر من ألفي شخص، السبت.

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