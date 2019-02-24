العاهل السعودي يندد بممارسات إيران

أخبار الآن | شرم الشيخ – مصر (وكالات)

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز على ضرورة وجود موقف دولي موحد للتصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، وممارسات نظامها العدوانية. الملك سلمان جدد انتقاداته لإيران قائلاً إن ما يقوم به النظام الإيراني من دعم لميليشيات كثيرة في المنطقة، وممارساته العدوانية وتدخلاته السافرة في شؤون الدول الأخرى، يتطلب موقفاً دولياً موحداً لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي.

وأوضح الملك سلمان، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر أن المملكة تؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216".

وأضاف: "كما نؤكد على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الشرعية اليمنية، وحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية الانقلابية المدعومة من إيران على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي".

وعن محادثات اليمن، قال الملك سلمان: "بذلت المملكة في سبيل إنجاح مشاورات السويد جهودا كبيرة، وتدعو إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك المشاورات بكل دقة، وتحميل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران المسؤولية عن الوضع القائم في اليمن".

وخلال كلمته، أعرب العاهل السعودي عن أمله في نجاح القمة العربية الأوروبية من خلال المساعدة على إيجاد حلول للقضايا والمشكلات، خاصة قضايا اللاجئين والمهاجرين والنازحين

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