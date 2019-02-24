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العاهل السعودي يعفو عن مصريين موقوفين في السعودية

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (واس)

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكيا بالعفو والإفراج عن عدد من المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة.

وجاء في وكالة الأنباء السعودية واس أن القرار الملكي يأتي تقديرا من خادم الحرمين الشريفين للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها العاهل السعودي إلى مصر .
وسيتم الإفراج عن الموقوفين المصريين في عدد من القضايا المتنوعة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة ـ نظاماً ـ بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم.

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