البغدادي ينتقل إلى صحراء الأنبار ويحاول إعادة ترتيب صفوفه

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

قالت مصادر عسكرية عراقية ان زعيم تنظيم داعش "أبو بكر البغدادي" وصل إلى صحراء الأنبار غرب العراق ، برفقة أهم قادته.

ورجحت المصادر وجود البغدادي في منطقة الحسينيات بالتحديد.

واضافت المصادر ، أن البغدادي يحاول إعادة ترتيب صفوف مسلحي التنظيم مستخدماً صحراء الأنبار معسكراً جديداً للتنظيم.

وقامت الحكومة العراقية بإرسال قوات كبيرة إلى محافظة الانبار على الحدود السورية بعد ساعات من إعدام خمسة مدنيين من مدينة النجف على يد تنظيم داعش بمنطقة الثرثار، ويأتي هذا التحرك بعد تصريحات المصادر العسكرية.

وكانت قوات الحشد الشعبي قد أعلنت أنها تعرضت، مساء الجمعة 22/2، لهجوم شنه عناصر تنظيم داعش على قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، وقال بيان الحشد إن " مقاتلي التنظيم بينهم انتحاريون شنوا، مساء الجمعة، هجوما على قرية النمل التابعة لقضاء الشرقاط". موضحا أن "قوات اللواء 51 في الحشد الشعبي والشرطة تصدوا للهجوم" .

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