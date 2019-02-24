البشير يقيل عددا من رؤساء الحزب الوطني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الخرطوم تأجيل المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني المقرر في إبريل المقبل.

وأقال الرئيس السوداني عمر البشير رؤساء حزب المؤتمر الوطني في كافة الولايات.

أفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة، وحل حكومات الولايات.

وأصدر الرئيس السوداني مرسوماً جمهورياً بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف نائباً أول لرئيس الجمهورية ووزيراً للدفاع. وبهذا القرار أطاح الرئيس بنائبه الأول بكري حسن صالح الذي يحظى بتأييد الإسلاميين.

كما أصدر البشير مرسوماً جمهورياً آخر بتعيين محمد طاهر إيلا والي ولاية الجزيرة رئيساً لمجلس الوزراء.

وأمس الجمعة، أعلن البشير، فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة. وتعهد بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات".

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