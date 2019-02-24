الأبرز ليوم الأحد 24/02/2019

انطلاق أعمال القمة العربية الأوروبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعمال القمة العربية - الأوروبية في شرم الشيخ، وتشهد القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوى الرئاسي، وسيناقش القادة التحديات التي تواجه الطرفين، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

الرئيس المصري ابتدأ خطابه بالترحيب برؤساء وزعماء هذه الدول

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ماي تعد بإجراء تصويت في البرلمان على بريكست

أخبار الآن | لندن – بريطانيا (أ ف ب)

وعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن يتمّ التصويت على اتّفاق بريكست الذي أبرمته مع بروكسل بحلول 12 آذار/مارس

ماي صرّحت للإعلام البريطاني وهي في طريقها إلى القمة الأوروبية - العربية في مصر إن البرلمان لن يتمكّن من إجراء تصويت ذي معنى هذا الأسبوع، لكنه سيجريه في الثاني عشر من مارس المقبل، وكان وزير البيئة البريطاني مايكل غوف قال في وقت سابق الأحد إنّ ماي تحرز تقدّماً في جهود تعديل بنود اتفاق بريكست وتأمل في تحقيق المزيد لدى لقائها قادة الاتحاد الأوروبي في مصر.

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مهرجان أضواء الشارقة.. بين إبداع الفن وعراقة التراث

أخبار الآن | الشارقة – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

بألوان براقة مبهرة أُضيئت على مدى ستة أيام معالم معمارية بارزة في الشارقة بدولة الإمارات، بمناسبة الدورة التاسعة لمهرجان أضواء الشارقة الذي يمزج بين إبداع الفن وعراقة تراث الإمارة من خلال عروض ضوئية تستضيفها أشهر صروحها المعمارية.

وتسببت أجهزة إضاءة ملونة في تلألؤ 17 موقعا مختلفا في وقت واحد بالإمارة الخليجية، بينها مبنى الجامعة الأمريكية في الشارقة ومبنى البلدية ومسجد النور.

ونُظم المهرجان بين 6 و 16 فبراير شباط، باستخدام أحدث التقنيات البصرية لعرض ونشر الثقافة العربية والإسلامية من خلال إظهار الخط العربي بالضوء على بعض الصروح المعمارية.

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