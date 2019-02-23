سوريا الديمقراطية ستقتحم الباغوز بعد إجلاء كل المدنيين

أخبار الآن | قرب الباغوز- سوريا (أ ف ب)



كما اعلن مدير المركز الإعلامي في قوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي أن القوات ستتخذ قرار اقتحام منطقة الباغوز اخر جيب لتنظيم داعش بعد إجلاء آخر المدنين الذين يعتبرون اسرى ودروعا بشرية لدى التنظيم.

من جهته، قال المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديموقراطية في دير الزور عدنان ‏عفرين أن مقاتلي داعش سيكونون بعد عملية إجلاء المدنيين امام خيارين الاستسلام أو الحرب .

وأحصت هذه القوات وفق بالي، خروج ما يقارب ثلاثة آلاف شخص وغالبيتهم ‏أجانب من جنسيات مختلفة، من الباغوز قبل يومين، لافتاً إلى أن الغالبية من ‏الجنسية العراقية وجنسيات دول الاتحاد السوفياتي السابق بالإضافة الى ‏أوروبيين.‏

ولا تتوفّر لدى هذه القوات راهناً أي تقديرات لعدد مقاتلي التنظيم الذين يتحصن ‏عدد كبير منهم في أنفاق وأقبية تحت الأرض.‏

وأوضح عفرين أنه بعد "خروج المدنيين، يتبيّن لنا عدد عناصر داعش المتبقين ‏في الداخل وماذا يريدون أن يفعلوا".‏

وتابع "لا نعرف موقفهم حتى الآن، ولكن إذا لم يستسلموا فنهايتهم بالطبع ‏الحرب"، مضيفاً "بمجرد أن تنتهي عملية خروج المدنيين، سيكون أمامهم: ‏الحرب أو الاستسلام".‏

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