العاهل السعودي يغادر إلى مصر للمشاركة في القمة العربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية للمشاركة مع وفد من المملكة في القمة العربية الأوروبية التي ستعقد الأحد والاثنين في شرم الشيخ.

وذكر بيان صدر عن الديوان الملكي، أنّ زيارة الملك سلمان، جاءت تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أنه سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق خادم الحرمين الشريفين، وفد المملكة العربية السعودية، كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين السعوديين.

وتبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في هذه القمة التي ستعقد الأحد والإثنين في شرم الشيخ شرقي مصر، عدداً من القضايا التي تثير اهتمام الجانبين من بينها الأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية.

ويتوقع أن يشارك في القمة رؤساء دول وحكومات 24 من البلدان الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحسب ما ذكره مسؤول في الاتحاد الاوروبي لوكالة فرانس برس.

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