المئات يتظاهرون ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

خرج مئات المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #لا_للعهدة_الخامسة، رغم التعزيزات الأمنية وإبطاء الإنترنت بشكل غير معتاد.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين من محيط قصر الرئاسة.

واعتقلت السلطات الجزائرية عددا من المتظاهرين والصحفيين.

وانطلقت التظاهرة مباشرة بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد نحو ساحة أول مايو بوسط العاصمة الجزائرية، ثم سار الآلاف نحو ساحة البريد المركزي عبر شارع حسيبة بن بوعلي.

وتداول مدونون صورا لعدة تظاهرت في مناطق مختلفة من البلاد، أهمها في عنابة على بعد 400 كلم شرق الجزائر.

ويحكم بوتفليقة البالغ 81 سنة الجزائر منذ 1999 وقرر في بداية شباط/فبراير الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/إبريل.

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