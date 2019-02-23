السيطرة على معسكر القاعدة في أبين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هاجمت قوات الحزام الأمني معسكرا للقاعدة في مودية بمحافظة أبين بإسناد من التحالف وسيطرت على معسكر القاعدة في وادي عمران في محافظة أبين اليمنية.

وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة في مودية بمحافظة أبين اليمنية.

وركزت الغارات على مواقع التنظيم في وادي عورمان شرق مودية في أبين، وتزامنت مع عملية عسكرية أخرى تقوم بها قوات الحزام الأمني في المحافظة.

وكان تحالف دعم الشرعية أفاد، الأسبوع الماضي، باستمرار عملياته لمحاربة الجماعات الإرهابية، مضيفا أن عمليتين جرت إحداهما في السابع من يناير الماضي وأسفرت عن اقتحام منزل قائد ميداني لتنظيم القاعدة، والثانية في بداية

فبراير الجاري، وتم العثور على أسلحة إيرانية المنشأ وذخائر ومخدرات وكمية من النقود المزورة.

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