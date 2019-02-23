البنتاغون يكشف تفاصيل القوة الأمريكية الباقية في سوريا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تفاصيل القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، بشأن الإبقاء على قوة عسكرية في سوريا، قائلة إنه تقرر تمركز بضع مئات من الجنود مقسمين بين المنطقة الآمنة التي يجرى التفاوض حولها في شمال شرق سوريا وبين القاعدة الأمريكية في التنف قرب الحدود مع العراق والأردن.

وكان ترامب قال، الجمعة، إن قراره بالإبقاء على عدد محدود من القوات في سوريا لا يعني تغييرا فيما أعلنه في ديسمبر بشأن سحب القوات الأمريكية الموجودة هناك، وعددها 2000 جندي.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد عن ثقته بأن الحلفاء الأوروبيين سيأتون إلى سوريا.

وأضاف: "ليس هناك أي تغيير على الحملة الأساسية، ونحن نقوم بتكييف القدرات لأن طبيعة التهديد قد تغيرت".

في المقابل، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن قراره إبقاء 400 جندي أميركي في سوريا لا يعني تراجعاً عن قراره سحب كامل القوات الأمريكية منها.

وأضاف "أنا لا أتراجع عن قراري. إنه جزء صغير جداً من الناس الذين كنا ننشرهم في سوريا"، مشيراً إلى أكثر من ألفي جندي منتشرين حالياً في البلد الذي تمزقه الحرب.

كما حذّر الرئيس الأميركي من "وضع شديد الخطورة" بين الهند وباكستان بعد اعتداء ضد القوات الهندية في كشمير خلّف قتلى.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض إن "الوضع خطير جداً بين البلدين".

وحول الوضع في شبه الجزيرة الكورية، شدد ترمب على أن "الانسحاب الأميركي من كوريا الجنوبية غير مطروح"



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