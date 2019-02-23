الأمم المتحدة: الفارون من داعش في سوريا جائعون

أخبار الآن | بيروت - لبنان (أ ف ب)



أعلنت اللجنة الدولية للاغاثة الجمعة أن الأشخاص الذين يفرون من الجيب الأخير لتنظيم داعش في شرق سوريا , جائعون ويحتاجون إلى علاج طبي عاجل.

وأشارت إلى وفيات جديدة بين الأطفال.

ومنذ مطلع كانون الأول/ديسمبر خرج 44 ألف شخص من الجيب الأخير لداعش , الذين باتوا محاصرين في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع في الباغوز, بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وسجل وصول ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص الجمعة إلى هذا المخيم المكتظ الذي يستقبل 42 ألف شخص بحسب بيان للجنة الدولية للاغاثة.

وبين الواصلين 20 طفلا غير مرافقين لم يتخط عمر بعضهم العامين أو الثلاثة أعوام.

وقالت ميستي بوسويل المسؤولة في المنظمة غير الحكومية للشرق الأوسط "الآلاف الذين وصلوا اليوم بحاجة عاجلة للمياه والطعام والعديد منهم لعلاج طبي عاجل".

وجاء في البيان إنهم "يعانون من الجوع والعطش".

وارتفع عدد المتوفين في طريقهم الى مخيم الهول أو بعد الوصول إليه إلى 69 كما قالت المنظمة. ومعظمهم أطفال تقل أعمارهم عن السنة بينهم رضيع توفي الجمعة خلال رحلة دامت ست ساعات.

وذكرت المنظمة أن امرأة وضعت رضيعها خلال الرحلة وأن طواقمها تشرف كل يوم على ست ولادات في المخيم.



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