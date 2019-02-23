الأبرز ليوم السبت 23/02/2019

الأبرز ليوم السبت 23/02/2019



قيادي في القوات الديمقراطية: نحن في المرحلة ما قبل الأخيرة لانهاء داعش

أشار القيادي في قوات سوريا الديمقراطية عدنان عفرين أنهم في المرحلة ماقبل الأخيرة لإنهاء داعش شرقي الفرات والتي تتمثل بمحاولة الحفاظ على أمن المدنيين والأسرى المعتقلين من قِبل داعش ، حيث تم إجلاء دفعات كبيرة من بينهم اسر افراد التنظيم والمتخفين بينهم ، وفي حين الانتهاء منهم سيتم البدء بالمرحلة الأخيرة وهي اقتحام الجيب الأخير.

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الصين تواصل سلسلة انتهاكاتها للإيغور

في جديد قمع السلطات الصينية لأقلية الإيغور المسلمة، تقوم بكين بإرسال الإيغور الى سجون جديدة في محاولة للتغلب على مشكلة الاكتظاظ الهائل في معسكرات الاعتقال بإقليم شينجيانغ.

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شباب غزة كما لم تسمعوهم من قبل...المطلوب اعطاء أولوية لمصلحة الشعب

تجربة ايرلندا الشمالية التي عانت من صراع اثني قاتل شَكلت درسا للتاريخ ، واتجاهاً قد يكون أنموذجا لعدد من الدول، واستعرضنا التقرير الذي تم إنتاجه في غرفة أخبار الآن حول الصراع في ايرلندا الشمالية، أمام عدد من الشباب الفلسطني في غزة فماذا كانت آراؤهم ؟ و كيف علقوا عليه؟

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