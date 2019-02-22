30 شاحنة تخرج من آخر جيب لداعش شرقي سوريا

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خرجت نحو ثلاثين شاحنة الجمعة، على متنها غالبية من النساء والأطفال، من الجيب الأخير الذي يحتله داعش شرقي سوريا، بمواكبة من قوات سوريا الديمقراطية.

وبات التنظيم محاصراً في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع، في حين شوهدت نساء منقبات بالأسود وأطفال من مختلف الأعمار على متن هذه الشاحنات، إضافة إلى عدد أقل من الرجال الذين غطوا وجوههم بكوفيات، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".



من جهته، قالت قوات سوريا الديمقراطية، إنه سيتم إجلاء آلاف المدنيين من الباغوز شرقي سوريا اليوم.

إقرأ أيضاً:

سقوط شبكة تمويل داعش .. انجاز كبير للأجهزة الأمنية العراقية