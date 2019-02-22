ميليشيا الحوثي تقصف مجددا مطاحن البحر الأحمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الخميس، استهداف مطاحن البحر الأحمر بعد ساعات من قصفها مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأكد الإعلام العسكري أن قذيفة هاون سقطت بجوار صوامع الغلال المليئة بكميات كبيرة من مادة القمح والتابعة لبرنامج الغذاء العالمي والتي تلبي احتياجات أكثر من ثلاثة ملايين جائع.

ويأتي استهداف الميليشيات الحوثية لمطاحن البحر الأحمر مجدداً، بعد ساعات من معاودتها قصف "مجمع إخوان ثابت التجاري" في شارع صنعاء، متسببةً في احتراق أحد الهناجر وإتلاف محتوياته.

وسبق أن استهدفت ميليشيات الحوثي مطاحن البحر الأحمر وأصابت بقذائف الهاون صومعتين، ما تسبب باحتراقهما وإتلاف ما تحتويانه من قمح.

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