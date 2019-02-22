مظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة لبوتفليقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ا ف ب)

خرج مئات المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 نيسان/أبريل المقبل.

واعتقلت السلطات عددا من المتظاهرين والصحفيين، فيما لم ترد أنباء عن أية إصابات.

وانطلقت التظاهرة مباشرة بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد نحو ساحة أول مايو بوسط العاصمة الجزائرية، ثم سار المئات نحو ساحة البريد المركزي عبر شارع حسيبة بن بوعلي.

وكان العديد من مسؤولي المعارضة الجزائرية قد التقوا الأربعاء في العاصمة لبحث تقديم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية، لكن اجتماعهم انتهى مساء دون تحقيق أي تقدم بهذا الشأن.

واكتفى مسؤولو المعارضة وبينهم من أعلن ترشحه لهذه الانتخابات، في بيان أصدروه بالتعبير عن دعمهم لـ "الاحتجاجات الشعبية السلمية" التي جرت في الأيام الأخيرة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وتتزامن هذه التحركات مع مظاهرات شهدتها عدة مدن جزائرية، حيث ردد المحتجون هتافات رافضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة، فيما قاموا بنزع صورة الرئيس من جدران المؤسسات العمومية.

وكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى قد أكد في مطلع الشهر الجاري أن المظاهرات المناهضة لعهدة خامسة ستمنع وأن الدولة لن تسمح ببث "الفوضى".

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