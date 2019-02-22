مشهد النهاية يُكتَب في آخر معاقل داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

نجحت قوات سوريا الديمقراطية خلال الأشهر الماضية مدعومة من قوات التحالف في حصار تنظيم داعش في آخر معاقله في الباغوز بريف دير الزور شرقي سوريا.

تنظيم داعش الذي كان يسيطر على نحو 77000 كيلومتر مربع في سوريا والعراق بات مقاتلوه محاصرين في أقل من نصف كيومتر مربع في بلدة الباغوز الصغيرة بريف دير الزور.

أسابيع من المعارك الطاحنة والغارات الجوية والقصف قادت إلى إنهيار التنظيم في آخر معاقله، فضلاً عن استسلام العديد من المقاتلين وخروج آلاف المدنيين إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

المعارك توقفت بشكل شبه كامل في ظل المفاوضات الجارية للإفراج عن المزيد من المدنيين، لكن مقاتلين من داعش ما يزالون يتنعتون في الاستسلام بالرغم من إطباق الحصار عليهم وبقاء خيارات قليلة في جعبتهم.

أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية يراقب شاحنات تقل أفراداً من تنظيم داعش، أثناء نقلهم من بلدة الباغوز في شمال محافظة دير الزور، 20 فبراير 2019

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مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية يراقب بتاريخ 12 فبراير 2019، عملية نقل المئات من مقاتلي تنظيم داعش من بلدة الباغوز

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مركبة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية تم تصويرها بالقرب من بلدة الباغوز بتاريخ 13 فبراير 2019

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مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية يجهزون معدات بتاريخ 16 فبراير 2019 ، في السوسة ، سوريا

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طائرة عسكرية من التحالف الدولي تقصف مواقع داعش في بلدة باغوز المحاصرة بتاريخ 19 فبراير 2019

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الدخان يتصاعد فوق مباني خلف جنود قوات سوريا الديمقراطية إثر القصف الجوري بالقرب من الخط الأمامي في بلدة الباغوز بتاريخ 10 فبراير 2019.

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بعض من مقاتلي تنظيم داعش وعائلاتهم يسيرون في أحد الحقول أثناء مغادرتهم بلدة الباغوز في 13 فبراير 2019

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مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية يراقب قافلة من الشاحنات وهي تقل مقاتلين من تنظيم داعش بعد استسلامهم، في بلدة الباغوز في 20 فبراير 2019

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مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية يراقب النساء المحجبات اللواتي يقفن في حقل بعد أن هربن من بلدة الباغوز في 12 فبراير 2019

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مدنيون هاربون من القتال يجلسون في بلدة الباغوز، ينتظرون دورهم لفحصهم وتسجيلهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية بالقرب من حقل نفط العمر في ريف محافظة دير الزور في 30 يناير 2019

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أحد أسرى داعش فرّ من بلدة الباغوز يجلس معصوب العينين في مؤخرة شاحنة صغيرة بعد أن تم احتجازه من قبل قوات سوريا الديمقراطية في 30 يناير 2019

AFP / Getty

أسرى داعش يجلسون معصوبي الأعين في مؤخرة شاحنة صغيرة بعد أن تم احتجازهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية في 30 يناير 2019

AFP / Getty

أسير من داعش يجلس معصوب العينين بعد أن تم احتجازه من قبل قوات سوريا الديمقراطية بالقرب من الباغوز في 30 يناير 2019

AFP / Getty

الدخان يتصاعد فوق المباني القريبة من الخط الأمامي إثر غارة جوية في 10 فبراير ، 2019 ، في الباغوز، سوريا

AFP / Getty

قافلة شاحنات تنقل مدنيين يفرون من بلدة الباغوز في 11 فبراير 2019

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المدنيون الذين فروا من الباغوز يجلسون في شاحنة في 14 فبراير 2019 ، خلال عملية قامت بها قوات سوريا الديمقراطية لطرد المئات من مقاتلي داعش من المنطقة

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مدنيون يجتمعون في موقع تابع لقوات سوريا الديمقراطية بالقرب من الباغوز في 26 يناير 2019

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نساء وأطفال يفرون من الباغوز ، تم تصويرهم في الجزء الخلفي من شاحنة في 11 فبراير 2019

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فتاة تعرضت لجروح فرت من الباغوز تقف في أحد الحقول في 13 فبراير 2019

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مدنيون يفرون من الباغوز 13 فبراير 2019

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أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية يسير في شارع فارغ وسط الدمار في 16 فبراير 2019 ، في السوسة، سوريا

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الدمار في هجين، سوريا ، حيث بدأ بعض السكان في العودة بعد أن تم طرد مقاتلي داعش. تم تصويرهم في 16 فبراير 2019

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مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية خلال فترة راحته بعد عملية طرد داعش من الباغوز في 16 فبراير 2019

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جندي أمريكي تم تصويره فوق عربة مدرعة على طريق في محافظة دير الزور، شمالي سوريا في 21 فبراير 2019

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أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية يقف على قمة أحد المباني في بلدة الباغوز السورية في 17 فبراير 2019

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سيارات قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تتجول في شارع شبه مدمّر في الباغوز، في 17 فبراير 2019

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