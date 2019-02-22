دعوات للتظاهر في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

أخبار الآن| الجزائر - الجزائر - (وكالات)

أطلق جزائريون دعوة للخروج في مظاهرة رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان هذا العام واختاروا اليوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر فبراير/شباط الجاري موعدا لها.

وأطلقت دعوات التظاهر على مواقع التواصل الجتماعي عبر وسم #حراك_22_فيفري. و"فيفري" هي التسمية المحلية لشهر فبراير/ شباط.

وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام محلية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمسيرة جابت شوارع مدينة "تيشي" بمحافظة بجاية شارك فيها المئات من المواطنين أغلبهم من فئة الشباب.

وردد المتظاهرون شعارات رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة كما رفعوا لافتات كتب عليها "لا للعهدة الخامسة.. نعم للتغيير" و"لا لانتخابات العار".

ولم يتبين مصدر الدعوة إلى هذه المسيرة لكن معلوم أن الجزائر تعيش خلال الأيام الأخيرة على وقع احتجاجات محدودة الانتشار ضد ترشح الرئيس بوتفليقة، الذي بلغ من العمر 82 عاماً وهو مقعد على كرسي متحرك، لولاية خامسة، لكن شبكات التواصل الاجتماعي تعج بدعوات مجهولة للتظاهر، غدا الجمعة.

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