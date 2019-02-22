بدء إجلاء المدنيين من الباغوز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

بدأت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الجمعة إجلاء عدد من المدنيين الذين لا يزالون بداخل منطقة الباغوز, في تحرك ضروري قبل مهاجمة الفلول المتبقين من داعش والمتحصنين هناك أو إجبارهم على الاستسلام.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية : "إن نجحنا بإجلاء كامل المدنيين في أي لحظة سنتخذ قرار اقتحام الباغوز أو نجبر الإرهابيين على الاستسلام".

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الانسان كان أعلن الخميس أن حوالي 400 عنصر من داعش رفضوا الخروج من باغوزوبقوا متحصنين في آخر قلاع داعش، رافضين الخروج، ومعهم عدد من المدنيين ومن عائلاتهم.

في حين كشف المرصد أن مئات الأشخاص المتبقين ضمن مناطق تواجد من تبقى من عناصر التنظيم، تمكنوا الخميس، من الخروج من المزارع التي يتواجد فيها من تبقى من التنظيم، بين منطقة الباغوز والضفاف الشرقية

لنهر الفرات.

كما أشار إلى أن من ضمن الخارجين الذين بلغ تعدادهم نحو 500 شخص، قادة و"أمراء" أجانب وغربيين وجرى نقلهم بعد تفتيشهم إلى مراكز تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، فيما من المرتقب نقل من تبقى من المدنيين

وعوائل عناصر التنظيم الخارجين ضمن هذه الدفعة إلى مخيمات ريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

يذكر أن أكثر من 2000 مدني غادروا في أوقات سابقة قرية الباغوز في قافلة شاحنات. وشوهدت طائرات التحالف تحلق في الأجواء، بينما سمع دوي المعارك بشكل متقطع في المنطقة التي تحاصرها قوات سوريا الديمقراطية

بشكل كامل.

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