السعودية توقع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، هان تشنغ، توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

وشملت الاتفاقيات تعاونا في النقل البحري بين الحكومتين الصينية والسعودية، وقعها عن الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، بينما وقعها عن الجانب الصيني وزير المواصلات لي شياوبنغ.

واتفاقية ً بين وزارة الداخلية بالسعودية ووزارة الأمن العام الصينية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقعها عن الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائب وزير الأمن العام لين روي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية بشأن دفع المشاريع ذات الأولوية للتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار (المجموعة الثانية)، وقعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح جيهي نينغ.

ومذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الصينية ووزارة التجارة والاستثمار بالمملكة بشأن تشكيل فريق العمل لتيسير التجارة، وقعها عن الجانب السعودي وكيل وزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحربي، وعن الجانب الصيني نائب وزير التجارة تشيان كمينغ.

واتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن تشييد وتجهيز ثلاثة مستشفيات في مدينة يانبيان بمقاطعة جيلين، وقعها عن الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائبة وزير المالية تسو جيايي.

واتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن إعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال في مدن ياءان وباوشينق ولوشان بمقاطعة سيتشوان، وقعها عن الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بينما وقعها عن الجانب الصيني نائبة وزير المالية السيدة تسو جيايي.



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