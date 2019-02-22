الرياض وبكين تستعرضان فرص تطوير العلاقات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ، وذلك في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الصينية.

وترأس الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي في أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة رفيعة المستوى، بينما ترأس الجانب الصيني هان تشنغ، وتم خلالها التطرق إلى التعاون المشترك بين البلدين، ومجالات التنسيق في

الشأن السياسي والأمني.



وبحث الطرفان تعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتقنية، واستعراض آفاق الشراكة الثنائية بين الجانبين في نطاق رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق.

بعد ذلك وقّع ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة رفيعة المستوى.

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