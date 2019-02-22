إجلاء المحاصرين يحدد ساعة الصفر ضد داعش في شرق سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أحمد أبو القاسم)

إستأنـَفت قوات سوريا الديمقراطية اليوم عملية إجلاء المحاصرين داخل الجيب الأخير لتنظيم داعش في شرق سوريا، في خطوة من شأن ِ استكمالِها أن تـُحدِد ساعة الصفر لحسم المعركة ..

القوات أشارت بإجلاء الدفعة الثانية من الباغوز ، حيث خرج ثلاثة آلاف شخص يوم الأربعاء الماضي ، ، وهم من جنسيات مختلفة بينهم عراقيين وأيضاً أوروبيين....

وبات تنظيم داعش محاصراً في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع ، فيما أشار مدير المركز الإعلامي بقوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي بمحاولاتٍ لإجلاء من تبقى من المدنيين، مضيفاً بأنه سيتم بعدها الإقتحام.

وأوقـَفت قوات سوريا الديموقراطية منذ أسبوع هجومها ضد داعش بعد تضييق الخناق حولهم، لإفساح المجال أمام المدنيين بالخروج، بعدما فاق عددهم توقعاتها.

ويعيش المحاصرون في جيب التنظيم الأخير في ظروف بائسة في ظل نقص الطعام والمياه والأدوية وفي حالة يرثى لها.

ويتم نقلُ المدنيين إلى مخيمات شمالاً بعد التدقيق في هوياتهم وجمع ِ معلومات أولية عنهم في منطقةِ فرز ٍ قرب الباغوز، فيما يَجري توقيف المشتبه بانتمائهم للتنظيم.

فيما أعلن البيت الأبيض يوم أمس أن الجيش الأميركي سيُبقي "مجموعة ً صغيرة لحفظ السلام قوامها نحو مئتي جندي" في سوريا، آملاً أن يحفّز ذلك الحلفاء الأوروبيين على إرسال قواتٍ للقيام بمهمة مماثلة .

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