أبرز العناوين ليوم الجمعة 22/02/2019

الأبرز ليوم الجمعة 22/02/2019

قصة أخطر جاسوس لبريطانيا في تنظيم القاعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)



مراسلة أخبار الآن الزميلة جنان موسى، قابلت أخطر جاسوس لبريطانيا في تنظيم القاعدة، روى الجاسوس قصته وكشف لنا خفايا الحياة المزدوجة التي عاشها داخل التنظيم وبين عمله كجاسوس.

تحدث فيه عن حياته المليئة بالمخاطر , متنقلاً بين بلدان عدة ، وكشـَف عن تفاصيل لقائه بأسامة بن لادن ومبايعتِه له.

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إجلاء المحاصرين يحدد ساعة الصفر ضد داعش في شرق سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أحمد أبو القاسم)



أعلنت قوات سوريا الديموقراطية عن إجلاء الدفعة الثانية من الباغوز ، حيث خرج ثلاثة آلاف شخص يوم الأربعاء الماضي، كما أوقفت هجومها ضد داعش بعد تضييق الخناق حولهم، لإفساح المجال أمام المدنيين بالخروج

ويتم نقلُ المدنيين إلى مخيمات شمالاً بعد التدقيق في هوياتهم وجمع ِ معلومات أولية عنهم

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العقاقير منتهية الصلاحية قد تكون فعالة وآمنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



كشفت دراسة طبية بإحتمالية فعالية الأدوية حتى لو انتهى موعد صلاحيتها لمدة طويلة، وإن لم تحفظ في درجة حرارة مناسبة، بما يمنع القلق من أخذ عقاقير منتهية الصلاحية، حيث قد يستمر مفعولها مثل العقاقير ذات الصلاحية المستمرة

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