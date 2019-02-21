هذا هو مصير صاحب الصوت الإنكليزي لفيديوهات داعش!

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة ( The New York Times )

* محمد خليفة كان صاحب التعليق الصوتي على مقطع الفيديو الشهير عام 2014 المعروف باسم "لهيب الحرب".

* خليفة لا يخجل مما فعله ، ويجاهر بأنه غير نادم إطلاقاً على ما فعله .

* الحارس أبو رضوان هكذا يسمي نفسه خليفة ، تأثر بفيديو على يوتيوب للعولقي لينضم لداعش.

* الإرهابي خليفة كان له منصب مهم في "وزارة إعلام داعش" حيث كان مسؤولاً عن نشر الفيديوهات الدموية .

* أوضاع العمل الإعلامي لداعش بدأت بالتدهور بعد غارة أمريكية في أواخر 2014 .

* بعد أن كان يدعو لعدم الاستسلام بصوته .. استسلم الإرهابي خليفة وألقى سلاحه في المعركة .

لم يكن أحد ليميز وجهه ، لكن صوته ، نعم فقط صوته هو ما يعرفه العالم عنه ، الصوت الذي رافق أبشع الفيديوهات التي بثها تنظيم داعش مفاخراً بالقتل والتنكيل والتمثيل بالأسرى الذين يقبض عليهم التنظيم .

محمد خليفة، القي القبض عليه الشهر الماضي بواسطة ميليشيات تابعة للقوات الأمريـكية في سوريا، اعترف أنه كان المعلق الصوتي على أشهر أشرطة الفيديو التي تنسب لـ "داعش" التي كان يبثها التنظيم للترويج لأفكاره وفق ما ورد في مقابلة حصرية لصحيفة النيويورك تايمز .

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي IPB الأمريـكي بث مناشدة للجماهير للمساعدة في تحديد هويته قبل 4 سنوات .

الإرهابي محمد خليفة، كندي الجنسية من أصل إثيوبي ويبلغ من العمر 35 عامًا، يتحدث الإنكليزية بطلاقة، ويتميز بإتقان لكنة أمريكا الشمالية.

خليفة اعترف أيضاً في التحقيقات بقيامه بتسجيل العديد من التعليقات الصوتية لمقاطع فيديو والرسائل الإذاعية التي تروج لتنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى دوره "الدعوي " بين الأمريكيين ومتحدثي الانجليزية ، الذين يسعون للتعرف على أفكار التنظيم الإرهابي.

غير نادم

خليفة لا يخجل مما فعله ، ويجاهر بأنه غير نادم إطلاقاً على ما فعله .

منصب إعلامي مهم في داعش

يـصف الإرهابي محمد خليفة نفسه بأن لديه منصب رفيع المستوى في وزارة إعلام داعش، وهي الوحدة المسؤولة عن نشر لقطات فيديو الجرائم الوحشية، مثل حرق الطيار الأردني. وقطع رأس الصحافي الأمريكي جيمس فولي.

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التحقق من تطابق الصوت بالطب الشرعي

صحيفة "نيويورك تايمز" استعانت بـ3 خبراء في الطب الشرعي لمقارنة الصوت المجهول في فيديو "اللهب للحرب" ببيان تلفزيوني ألقاه خليفة وتم بثه في سوريا بعد وقت قصير من القبض عليه. و خلص جميع الخبراء إلى أن خليفة هو من قام بأداء التعليق الصوتي.

نقطة تحول لدعايات داعش الإرهابية

ويقول تشارلي وينتر، الباحث البارز في المركز الدولي لدراسة التطرف في كلية كينغز في لندن " الفيديوهات التي نشرت بصوت الإرهابي محمد خليفة كانت نقطة تحول بالنسبة لداعش، فقبله كان تنظيم داعش ينشر مقاطع فيديو قصيرة وبدائية ، ولكن في فيديو "اللهب للحرب " المصور عبر كاميرا من GoPro محملة على طائرة بدون طيار. كان تطور الأداء الاعلامي لداعش واضخاً فالـمقطع يصاحبه تعليق صوتي بالإنجليزية مما سهل عملية ترويجه بين من تم تجنيدهم في التنظيم الإرهابي من أستراليا وبريطانيا وأمريـكا الشمالية.

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من مقطع فيديو يوتيوب، كانت انطلاقته !

خليفة تعلم الإنكليزية عندما هاجر إلى تورونتو - كندا ، من السعودية و قرر الانضمام إلى داعش بعد مشاهدة مقطع فيديو على موقع يوتيوب عام 2013 لـداعية تنظيم القاعدة أنور العولقي. ومقطع أخر لمجموعة من المقاتلين البريطانيين يتحدثون الإنجليزية على الخطوط الأمامية في سوريا.



التعليقات الصوتية

ويقول خليفة إنه تم اختياره لمهمة التعليقات الصوتية بواسطة مشرف أسترالي يكنى أبو عبد الله.



الهزيمة في الرقة

بعد أن كان الإرهابي خليفة يعمل في في استوديو احترافي، تتوافر به جدران معزولة اضطروا للخروج للرقة بعدغارة أمريكية في أواخر 2014 ,ومع تقلص مساحات الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش، نزح الفريق الإعلامي الداعشي من الرقة، لكن ظل نشطًا، وحرص أعضاء الفريق على حمل طبق الأقمار الصناعية معهم، على الرغم من القلق من أن يكون سببا في رصدهم بواسطة المقاتلات والرادارات الأمريكية

كلاشنيكوف بدل الميكروفون

في الوقت الذي قُبض عليه في الشهر الماضي، قال خليفة إنه توقف عن العمل في الوحدة الإعلامية، وحمل بندقية كلاشنيكوف للدفاع عن تنظيم داعش.

استسلام

بحسب مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية فقد حاول محمد خليفة تصفيتهم، لكنهم تبادلوا إطلاق النيران معه وتم جرحه. واختتم محمد خليفة، الذي طالما سجل تعليقات صوتية تؤكد على عدم الاستسلام وتحث على الموت في سبيل "داعش "، أنه كان وحيدا وينزف ونفدت ذخيرته، فألقى بسلاحه واستسلم ليتم اعتقاله والزج به في السجن.

الحارس أبو رضوان، هكذا يسمي خليفة نفسه يعيش اليوم إلى جانب مئات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من حوالي 50 دولة، في زنازين أحد السجون في شمال سوريا.

مصدر الصور : The New York Times

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