ميليشيات الحوثي تفجر منزل رئيس "المخابرات"

أخبار الآن | الضالع - اليمن - (وكالات)

فجرت ميليشيات الحوثي، منزل رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده الحذيفي، في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن.

ولم ترد أنباء حتى الآن عما إذا كان الحادث، الذي وقع في مديرية الحشاء بالمحافظة، قد خلف خسائر بشرية أم لا.

ومن جهة أخرى، أحبطت قوات المقاومة اليمنية المشتركة محاولة تسلل لميليشيات الحوثي شرقي مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وقالت مصادر عسكرية في المقاومة اليمنية، إن الحوثيين حاولوا التسلل إلى الأحياء الشرقية داخل المدينة، ثم اندلعت اشتباكات، انتهت بصد الهجوم وفرار الميليشيات باتجاه الأحياء الشمالية للمدينة.

وفي محافظة حجة، نفذت طائرات التحالف العربي إنزالا جويا في مديرية كُشر، حيث تم إمداد قبائل حجور بشحنة من الذخائر.

وقتل أكثر من 35 من ميليشيات الحوثي الإيرانية، من بينهم قادة ميدانيون، في مواجهات مع قبائل حجور وغارات لمقاتلات التحالف العربي.

وتشهد مديرية كشر ومناطق قبائل حجور بمحافظة حجة معارك مستمرة، تمكن خلالها مقاتلو القبائل من صد هجمات متكررة للميليشيات الحوثية وكبدتها خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.

ويساند التحالف العربي القبائل في حجور بالدعم والإسناد الجوي بعد مناشدات وجهتها القبائل المنتفضة.

ويذكر أن تفجير منازل الخصوم هو نهج اتبعته ميليشات الحوثي الإيرانية، منذ مدة طويلة، في كل المناطق اليمنية.

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