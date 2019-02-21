قتل 20 شخصاً في تفجير شرقي دير الزور

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، بينهم 6 من قوات سوريا الديمقراطية في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مجموعة من العاملين في حقول النفط في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وقالت مصادر إعلامية، إن الانفجار استهدف سيارة تحمل عدداً من عمال حقل العمر النفطي، وسط مدينة الشحيل بالقرب من المشفى التخصصي.

في ذات السياق، قالت قناة الجسر السورية، إن الانفجار استهدف عربة تقل قرابة ثلاثين عاملاً من عمال حقل العمر النفطي، أثناء مرورهم بمدينة الشحيل" مشيرةً إلى أن هناك تضارب في الأنباء حول مصدر التفجير، بين سيارة أودراجة نارية مفخخة.

وأوضحت أن كافة القتلى والمصابين من أبناء بلدة ذيبان، مشيرة إلى وجود عدد من الحالات الخطيرة بين المصابين.

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، إن 6 من أفراد قوات سوريا الديمقراطية من بين القتلى جراء التفجير في بلدة الشحيل، في وقت اتهم المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور عدنان عفرين، خلايا تابعة للتنظيم بالوقوف وراء التفجير.



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