المجلس الدستوري اللبناني يبطل نيابة ديما جمالي

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (وكالات)

قرر المجلس الدستوري في لبنان إبطال نيابة عضو كتلة المستقبل، ديما جمالي، وذلك بعد قبول طعن مقدم بشأن تعادل النتائج بينها وبين منافسها على المقعد طه ناجي.

ودعا المجلس إلى إجراء انتخابات فرعية في الدائرة، موضع الطعن، خلال مهلة شهرين من صدور قانون المجلس، وفق قانون الأكثرية.

وأدت دراسة الطعون المقدمة إلى المجلس الدستوري إلى تعديل في نتائج الانتخابات في أكثر من دائرة، دون أن يؤدي هذا التغيير إلى إبطال في النيابات.

وكان المجلس الدستوري قد نظر في 17 ملف طعن، قدمت أمامه منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

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