العراق يتسلم عشرات المسلحين من داعش

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تسلمت السلطات الأمنية العراقية 150 مسلحاً من داعش، كانوا معتقلين في سوريا، وفق ما أكد مصدر عشائري في العراق.

وأعلن الحشد العشائري أن السلطات الأمنية تسلمت أفراداً من داعش كانوا في سوريا، في حين لم تؤكد السلطات العراقية صحة هذه المعلومات أو تنفها. وذكرت مصادر أن مسلحي داعش هؤلاء كانوا معتقلين في سجون شرقي سوريا.

ونقلت مواقع إخبارية عراقية عن مصدر في الحشد العشائري في الأنبار قوله، الخميس، إن قوات سوريا الديمقراطية سلمت عشرات الأفراد من داعش للعراق، مشيراً إلى أن هؤلاء كانوا قد وقعوا أسرى خلال المعارك في بلدة الباغور في دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت أن القيادي في الحشد العشائري في الأنبار، قطري سمرمد العبيدي، قال في تصريح صحفي، إن قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة في الجيش العراقي، تسلمت من قوات سوريا الديمقراطية، 151 شخصاً من داعش، مشيرا إلى أن من بينهم 22 قيادياً في التنظيم الإرهابي.

ويأتي هذا بعد أيام على معلومات أفادت بأن رتلاً من الشاحنات على متنه قرابة 240 مسلحاً من داعش خرج بحماية مركبة هامر أميركية وسيارة دفع رباعي على متنها رشاشات ثقيلة من آخر جيوب داعش في سوريا.

وكان تقرير صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر أن 240 مسلحاً من داعش استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف شرقي الفرات.

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