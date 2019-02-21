الأبرز ليوم الخميس 21/2/2019

الأبرز ليوم الخميس 21/2/2019

استئناف المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)

استؤنفت المفاوضات التجارية على مستوى عال بين الأمريكيين والصينيين اليوم الخميس في واشنطن لمحاولة التوصل إلى اتفاق بعد أشهر من التوتر وتبادل التهديدات.

والتقى الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في مبنى "أيزنهاور إيكزيكيوتيف بيلدينغ" الضخم المجاور للبيت الأبيض، ولم يدلِ أي من المسؤولين بتعليقات رداً على أسئلة الصحافيين.

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قرابة نصف لغات العالم تواجه خطر الاندثار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ستّة آلاف لغة في العالم تواجه خطر الاندثار، وفق الأمم المتحدة، لا سيما اللّغات المحلية منها، جاء ذلك في تقرير نشرته المنظّمة الأممية، بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، و الّذي يوافق 21 فبراير/شباط.

وقالت منظمة الأمم المتّحدة في تقرير نشرته بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، إنّ لغة من بين 6 آلاف تتعرّض بشكل دوري للاندثار كل أسبوعين. وأضافت أن اندثار اللغات يعني غياب تراث ثقافي كامل، ويؤدي إلى الإضرار بالثراء الاجتماعي في العالم.

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إصدار جديد من سامسونغ يدخل عالم المنافسة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (سامي زرقة)

شركة سامسونغ دشنت خلال مؤتمرها السنوي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا فصلاً جديداً في تاريخ الهواتف الذكية، بكشفها النقاب عن هاتفها الجديد القابل للطي "غالاكسي فولد".

إضافة إلى سامسونغ غالاكسي فولد، تتضمن مجموعة أس 10 الجديدة أيضاً تقديم نموذج من الهواتف منخفضة التكلفة.

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