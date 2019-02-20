هل تنهي شظية حياة الجولاني؟

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تناقلت وسائل اعلام عدة أنباء عن نقل زعيم "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني إلى المستشفى الحكومي في ولاية هاتاي التركية الحدودية مع سوريا، بعد إصابته بجروح بالغة جراء تفجير مزدوج استهدف موكباً له في مدينة إدلب السورية.



وبحسب مصادر طبية، فإن الشخص الذي نقل الى المستشفى ويُعتقد انه الجولاني كان مصاباً بشظايا في رأسه أدت إلى إصابته بارتجاج في الدماغ وقد خضع لعملية جراحية في رأسه.



وأشار المصدر إلى أن "الجولاني وضع في وحدة العناية المركزة وحالته خطيرة حيث دخل في غيبوبة".



فمن هو الجولاني؟

- هو أبو محمد الجولاني واسمه الحقيقي أسامة العبسي الواحدي، ولد في بلدة الشحيل بمدينة دير الزور عام 1981م من عائلة أصلها من محافظة إدلب.



- زعيم "جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وقد أعلن انفصاله عنها عام 2016 وقام بتغيير اسم التنظيم من "جبهة النصرة لأهل الشام" إلى "جبهة فتح الشام".



- حصل على الشهادة الثانوية في إدلب ثم التحق بكلية الطب ودرس الطب البشري سنتين وفي عام 2003 غادر إلى العراق إذ كان في السنة الجامعية الثالثة وانضم إلى تنظيم القاعدة تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي.



- تقول تقارير بريطانية إن الجولاني كان من أوائل المشاركين في قتال القوات الأمريكية في العراق، وكان مسؤولاً عن تأمين الطرق داخل سوريا للمقاتلين الراغبين بالمشاركة في المعارك هناك.



- عام 2006 سافر إلى لبنان ويُعْتَقَد أنه شارك في تدريب جند الشام ثم عاد إلى العراق مجدداً واعتقل في سجن بوكا ثم أُطلِق سراحه عام 2008.



- ترقى في تنظيم القاعدة إلى أن أصبح قائد عملياتها في الموصل



- في 2011 عاد مرة أخرى إلى سوريا وفي 24 كانون الثاني 2012 أصدر الجولاني بياناً أعلن فيه تشكيل "جبهة النصرة لأهل الشام" والتي تعرف بجبهة النصرة واعلن ولاءه لتنظيم القاعدة



- تقول مجلة التايم إن الجولاني دائماً يرتدي لثاماً في اجتماعاته مع أفراد التنظيم والجماعات الأخرى، ويرفض الكشف عن هويته، وهذا التصرف من التكتم والسرية معروف لدى التنظيم، إذ لا يسمح بالتصريح أو التصوير لأحد إلا بإذن مسبق من الأمير، إضافة إلى الرفض بالإدلاء بشأن أي معلومة تخص أسماء القيادات أو المقاتلين وغيرها.

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