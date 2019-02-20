مقتل قيادي داعشي في شمال سوريا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)‏

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسؤولاً أمنياً بارزاً في تنظيم داعش الإرهابي قتل خلال عملية إنزال نفذها ‏التحالف الدولي شمال شرقي سوريا.‏

وذكر المرصد أن عملية الإنزال، التي استهدفت القيادي الذي لم يُكشف عن اسمه، كانت فوق قرية الحلوة شرقي محافظة ‏دير الزور، واكتفى المرصد بالقول إن القيادي "عراقي الجنسية".‏

وتزامنت عملية الإنزال مع حملة تمشيط واسعة أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي كان يحتلها ‏داعش، تخللها اشتباكات مع مسلحين يُعتقد أنهم ينتمون إلى التنظيم الإرهابي.

وأوضح المرصد أن الاشتباكات تركزت قرب حقل للغاز في ريف دير الزور، وسط حملة أمنية لقوات سوريا الديمقراطية ‏في قرى عدة بدير الزور، أدت إلى مقتل شخصين عراقيين على الأقل.‏

وتأتي هذه التطورات في وقت تباطأت وتيرة المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش في آخر معاقل التنظيم ‏شرقي الفرات، مع أنباء عن استمرار المفاوضات بين الطرفين من أجل تسليم أنفسهم.‏

ويتحصن من تبقى من مسلحي داعش شمال شرقي سوريا، في بلدة الباغوز الواقعة عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في ‏وقت تطبق قوات سوريا الديمقراطية برياً عليهم، بإسناد جوي من طائرات التحالف الدولي.‏

ورفضت قوات سوريا الديمقراطية طلباً لداعش بفتح ممر لمسلحيه المحاصرين، باتجاه الضفاف الشرقية للفرات، ووافقت ‏على إدخال بعض المساعدات للمحاصرين، مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن والأسرى لدى التنظيم.‏

وأغلق مسلحو داعش جميع الطرق المؤدية إلى آخر جيب يتحصنون فيه، واتخذوا من ألفي مدني محاصرين داخل الجيب ‏دروعاً بشرية، مما دفع قوات سوريا الديمقراطية إلى تأجيل حسم المعركة.‏

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