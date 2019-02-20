مصر تنفذ حكم الإعدام بحق مرتكبي جريمة اغتيال النائب العام

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)



نفذت السلطات المصرية، الأربعاء، حكما بالإعدام بحق 9 من المدانين في عملية قتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات، التي وقعت منتصف عام 2015 في منطقة مصر الجديدة شرقي القاهرة.

وقتل النائب العام المصري السابق في 29 يونيو 2015 من جراء تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة في طريق يسلكه موكب هشام بركات عند ذهابه من منزله إلى مكتبه في مقر عمله.

وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت أواخر ديسمبر الماضي بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين في قضية مقتل النائب العام السابق، كما قضت المحكمة في حينه بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد.

ووجهت المحكمة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية والحصول على مفرقعات وقنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 شخصا من بين المتهمين في حادثة مقتل بركات، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات.

وشملت قائمة المتهمين في عملية قتل النائب العام السابق عددا من الهاربين خارج البلاد، وقد صدرت بحق البعض منهم أحكاما غيابية بالإدانة.

وأسقطت الدعوى الجنائية على أحد القيادات الإخوانية المتهم في القضية، ويدعي محمد كمال، مؤسس اللجان النوعية التي تنفذ العمليات الإرهابية، والذي توفى قبل الفصل بالدعوى.

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