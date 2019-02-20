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قتل 8 إرهابيين بمداهمات للجيش في سيناء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت مصادر أمنية مصرية، الأربعاء، أن قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء استهدفت 7 بؤر إرهابية في إطار عمليات ملاحقة المسلحين.

وأوضح المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، أن العملية أسفرت عن قتل 8 إرهابيين وتدمير عربتين مفخختين.

وتأتي مداهمة البؤر الإرهابية بعد إعلان الشرطة المصرية، الثلاثاء، مقتل 16 إرهابيا في مواجهات خلال مداهمة وكرين في العريش شمالي سيناء.

وأوضحت المصادر أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني عن البؤرتين، اللتين تختبئ فيهما مجموعة من الإرهابيين خططوا لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش.

والسبت الماضي، أعلن الجيش المصري مقتل 7 إرهابيين، بينما قتل 15 عسكريا، بينهم ضابط، في هجوم إرهابي استهدف نقطة تفتيش في شمال سيناء.

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