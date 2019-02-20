قادة عسكريون: هزيمة داعش ستعلن خلال أيام أو أسابيع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( news.com.au )

يتوقع قادة الجيش الأسترالي هزيمة تنظيم داعش في سوريا خلال أيام أو أسابيع.

وقد انحسر تواجد التنظيم الإرهابي إلى الجزء الجنوبي الشرقي من سوريا ، ولا يحتل مقاتلوه سوى 700 متر مربع من الأرض فقط .

رئيس قوة الدفاع بالوكالة ديفيد جونستون يعتقد أن إعلان الهزيمة من جانب الجماعة الإرهابية بات وشيكاً.

وقال جونستون أمام لجنة بمجلس الشيوخ يوم الاربعاء "بتحليل ما نشهده علي الأرض نرى أنه في غضون أيام أو أسابيع من المرجح أن يهزم جيب صغير من مقاتلي داعش في تلك المنطقة على يد قوات قوات الدفاع الذاتي على الارض."

وقبل أيام أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا بحلول أبريل.

من جهتهم يتوقع قادة الجيش الأسترالي ، الذين كانوا في نقاش مع نظرائهم في الولايات المتحدة ، أن يتم الانتهاء من الانسحاب في غضون ستة أشهر.

وقد تم إبلاغ البنتاغون بالآثار المحتملة لانسحاب القوات الاسترالية وقوات التحالف الأخرى من العراق والمناطق المجاورة .

وقد سئل نائب الأميرال ديفيد جونستون عن رأيه حول ما إذا كانت هزيمة داعش الوشيكة تعني أن الوجود الأمريكي في سوريا لم يعد مطلوبًا.

فأجاب "في الاسابيع القليلة المقبلة لن يكون هناك حاجة لوجود القوات الأمريكية ، فالهزيمة علي الأرض ستكون قد تحققت".

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