السعودية والهند: اتفاق على تبادل المعلومات المخابراتية

أخبار الآن | نيودلهي - الهند (أ ف ب)

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إن العلاقة بين السعودية والهند تمتد لآلاف السنين، مشيراً إلى أن الدولتين ستتبادلان معلومات المخابرات لوجود قلق مشترك.

ولي العهد السعودي قال لصحفيين في ختام حفل الاستقبال البروتوكولي في القصر الرئاسي انه بامكان السعودية والهند القيام بأمور جيدة معاً، مؤكداً حرصه على الحفاظ على هذه العلاقة وتعزيزها بما فيه خير البلدين.

وستشكل زيارة الهند مناسبة لبحث العلاقات الاقتصادية بين السعودية ونيودلهي. وحاليا، تزود السعودية الهند بنحو 20% من احتياجاتها من النفط الخام وترغب في استبعاد خصمها اللدود إيران كمصدر نفط للهند.

ووصل الأمير محمد بن سلمان الى نيودلهي مساء الثلاثاء حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في المطار.

وتشكل الهند المحطة الثانية من جولته في آسيا بعد زيارته باكستان الأحد والاثنين، كما ينتظر أن يزور الصين الخميس والجمعة.

و سعى "مودي" في السنوات الأخيرة إلى استقطاب الاستثمارات السعودية لمشاريع البنى التحتية الرئيسية.

وتأتي جولة محمد بن سلمان في المنطقة على خلفية أزمة بين الهند وباكستان بعد الاعتداء الانتحاري في كشمير الهندية الذي اسفر عن مقتل 41 من عناصر الامن الهندية الأسبوع الماضي.

والاثنين، صرح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير خلال زيارة باكستان "هدفنا يتمثل بمحاولة خفض تصعيد التوتر بين البلدين الجارين والبحث عن مسار لحل هذه الخلافات سلمياً".

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