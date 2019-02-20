الأبرز ليوم الأربعاء 20/2/2019

الأبرز ليوم الأربعاء 20/2/2019

داعش من وهم الدولة المزعومة إلى واقع النهاية المحتومة!

داعش في طريقه إلى الانهيار التام ، اذ بقي يحتل مساحة لا تتعدى نصف كيلو متر مربع شرقي سوريا.. التقرير التالي يستعرض أبرز المراحل التي مر بها التنظيم الإرهابي.

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نساء داعش تقاتل في آخر معاقله في دير الزور

مساحة صغيرة يتحصن داخلها مسلحو تنظيم داعش على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في بلدة الباغوز، حيث تؤكد قوات سوريا الديمقراطية رفضها لاي تفاوض مع التنظيم وتتوخى الحذر في التقدم حرصا على من تبقى من المدنيين داخل الجيب الاخير، ولم يعد لتنظيم داعش أي قوة تذكر ويرجح بعض قادة القوات الديمقراطية أن نساء التنظيم يقاتلن عوضا عن الرجال بسبب إصابة معظمهم في الاشتباكات.

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"الموضة السريعة".. خطر على البيئة ودمار لكوكب الأرض

لفت موقع "إنرجي لايف نيوز" الأمريكي، إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتج من صناعة الموضة السريعة أكبر من تلك التي تصدر من رحلات الطيران الدولية ونقل البترول بحريًا مجتمعة، محذرا من التداعيات الخطيرة للموضة السريعة وتأثيرها على البيئة.

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