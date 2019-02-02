ميليشيات الحوثي "تصفّي" قياديا بالمؤتمر الشعبي

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أقدمت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على قتل القيادي في حزب المؤتمر الشعبي وعضو المجلس المحلي بمديرية التحيتا عاصم فضل، بمدينة الحديدة غربي البلاد.

وأوضحت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، أن سبب تصفية القيادي بحزب المؤتمر الشعبي هو "عدم تنفيذه أوامر الانقلابين".

وذكرت المصادر أن "أحد أعيان التحيتا وجده مقتولا بعد رفضه أوامر قيادات الحوثي في الحديدة، بتجنيد عدد من أبناء منطقته والزج بهم في جبهات القتال".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن حزب المؤتمر الشعبي: "أن هذه الجريمة تأتي ضمن مخطط حوثي يستهدف قيادات وأعضاء المؤتمر بالحديدة".

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