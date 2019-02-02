مقتل سائق وإصابة 4 بتفجير حافلة مدرسين في منبج

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عبوة ناسفة استهدفت حافلة لهيئة التربية في مدينة منبج، مما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة 4 مدرسين على الأقل بجروح".

وجاء هذا الاعتداء، بحسب المرصد، غداة تفجير "عبوة ناسفة عن بعد أثناء مرور سيارة تابعة لقيادي في مجلس منبج العسكري" مساء الجمعة، مما أدى الى إصابته بجروح مع 3 مقاتلين كانوا برفقته.

كما استهدف تفجير بعبوة ناسفة، الثلاثاء، مسؤولة إدارية أثناء مرور سيارتها في المدينة، مما تسبب بإصابة سائقها.

وجاءت هذه التفجيرات الثلاثة بعدما استهدف انتحاري في 16 ديسمبر دورية أميركية وسط مدينة منبج.

وتسبب التفجير، الذي تبناه تنظيم داعش، بمقتل 10 مدنيين و5 مقاتلين محليين، بالإضافة إلى 4 أميركيين هما جنديان وموظف مدني يعمل لصالح وزارة الدفاع الأميركية وموظفة متعاقدة مع الوزارة.

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