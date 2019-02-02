قوات الأمن المصرية تنجح في تصفية خلية إرهابية
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أحمد أبو القاسم)
قضت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الشرطة المدنية على خلية إرهابية في الصحراء الغربية، وفق ما أعلن المتحدث العسكري المصري، اليوم السبت ، ضمن جهود الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب.
تستمر الدولة المصرية في القضاء على الخلايا الإرهابية، آخر تلك الجهود تمثل في عملية عسكرية قامت بتصفية 8 إرهابيين شديدي الخطورة وضبط آخرين وتدمير 3 عربات ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة.
المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أشار بأن الخلية الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة الأمن.
وشهد يناير الماضي جهود ناجحة لأجهزة الأمن في دحر الإرهاب، حيث إستطاعت القضاء على خلية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في محافظة القليوبية، شمال العاصمة القاهرة، وقتل 5 من عناصرها
وقبلها بأيام معدودة، أعلنت القوات المسلحة قتل 59 إرهابيا خلال عمليات نفذتها بالتعاون مع الشرطة في شمالي شبه جزيرة سيناء، فضلا عن القبض على عدد آخر وضبط أسلحة ومركبات
وفي منتصف الشهر ذاته، تم القضاء على 6 إرهابيين في محافظة سوهاج جنوبي مصر، بعد أن تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن.
وبنهاية العام الماضي، نجحت الأجهزة الأمنية في تصفية 40 إرهابيا بمداهمات في محافظة الجيزة وسيناء وذلك بعد ساعات من تفجير إرهابي استهدف حافلة سياحية بالقاهرة.
كما قامت الأجهزة أيضاً خلال ذلك الشهر، بتصفية 6 أفراد من تنظيم حسم الإرهابي ، قبل قيامهم بعمليات إرهابية تستهدف احتفالات عيد الميلاد، والقبض على 4 آخرين، والعثور على أسلحة وذخائر في مخبأهم.
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