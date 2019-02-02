قوات الأمن المصرية تنجح في تصفية خلية إرهابية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أحمد أبو القاسم)

قضت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الشرطة المدنية على خلية إرهابية في الصحراء الغربية، وفق ما أعلن المتحدث العسكري المصري، اليوم السبت ، ضمن جهود الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب.

تستمر الدولة المصرية في القضاء على الخلايا الإرهابية، آخر تلك ‏الجهود تمثل في عملية عسكرية ‏قامت بتصفية 8 إرهابيين شديدي الخطورة وضبط آخرين وتدمير 3 عربات ووكر بداخله كميات من ‏الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة.

المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أشار بأن الخلية الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال ‏عدائية تستهدف زعزعة الأمن.‏

وشهد يناير الماضي جهود ناجحة لأجهزة الأمن في دحر الإرهاب، حيث إستطاعت القضاء على ‏خلية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في محافظة القليوبية، شمال العاصمة القاهرة، وقتل 5 من ‏عناصرها

وقبلها بأيام معدودة، أعلنت القوات المسلحة قتل 59 إرهابيا خلال عمليات نفذتها بالتعاون مع ‏الشرطة في شمالي شبه جزيرة سيناء، فضلا عن القبض على عدد آخر وضبط أسلحة ومركبات

وفي منتصف الشهر ذاته، تم القضاء على 6 إرهابيين في محافظة سوهاج جنوبي مصر، بعد أن ‏تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن.

وبنهاية العام الماضي، نجحت الأجهزة الأمنية في تصفية 40 إرهابيا بمداهمات في محافظة ‏الجيزة وسيناء وذلك بعد ساعات من تفجير إرهابي استهدف حافلة سياحية بالقاهرة. ‏

كما قامت الأجهزة أيضاً خلال ذلك الشهر، بتصفية 6 أفراد من تنظيم حسم الإرهابي ، قبل ‏قيامهم بعمليات إرهابية تستهدف احتفالات عيد الميلاد، والقبض على 4 آخرين، والعثور على ‏أسلحة وذخائر في مخبأهم.‏

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