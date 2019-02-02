تأخر تنفيذ سد النهضة والسبب رفع التكلفة

أخبار الآن | أديس أبابا – أثيوبيا (أ.ف.ب)

فجر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مفاجأة جديدة كشف خلالها عن زيادة تكلفة بناء سد النهضة بنسبة 60% للتأخر في تنفيذ المشروع.

وقال آبي أحمد، في كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، إن القادة يجب أن يكونوا دائماً حذرين من قراراتهم لأنه لا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية.

وكان مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي قد صرح، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بأن السد يحتاج إلى 4 أعوام إضافية للانتهاء من تنفيذه.

وفي آب/أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تنحية شركة المعادن والهندسة "ميتيك"، التي تديرها الدولة، من مشروع سد النهضة، البالغ تكلفته 4 مليارات دولار، على نهر النيل بسبب تأخيرات عدة في استكمال المشروع.

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