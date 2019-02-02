المعارضة السودانية تدعو لأسبوع من الاحتجاجات

أخبار الآن | الخرطوم - السودان - (وكالات)

دعا تجمعُ المهنيين وتحالفات سياسية في السودان إلى مظاهرات طوال الأسبوع، مشيراً إلى الخروج في مظاهرات ليلية أمس ومسيرات اليوم السبت وغداً في الخرطوم وولايات أخرى.

وأوضح تجمع المهنيين والقوى السياسية المتحالفة معه والموقعة على ما يسمى بـ"إعلان الحرية والتغيير" أن أهدافهم تتمثل في إسقاط النظام وتصفية مؤسساته وتكوين حكومة انتقالية لمدة 4 سنوات، وبناء دولة المواطنة والقانون وفق البيان.

وقال شهود عيان لوكالة "رويترز" إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على مصلين، بينما كانوا يغادرون مسجداً في مدينة أم درمان عقب صلاة الجمعة.

ووفقاً لشهود عيان فإن المحتجين كانوا يرددون شعارات الحرية وهم يخرجون من المسجد الذي يديره حزب الأمة المعارض في أم درمان. وتقول وكالة "رويترز" إن الاحتجاجات في السودان توسعت منذ أن أعلن زعيم الحزب ورئيس الوزراء السابق الصادق المهدي تأييده حركة الاحتجاجات.



اقرا: انطلاق تظاهرات حاشدة في السودان