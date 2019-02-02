الجيش اليمني يواصل تقدمه في الجوف

أخبار الآن | الجوف – اليمن (أ.ف.ب)

تواصل قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، تقدمها الميداني شمال محافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الحوثي.

وتم تحرير بعض المناطق والمواقع في وادي سلبة ، التابع لمديرية خب والشعف، وما تزال المعارك على أشدها في قرية أبو عشال لملاحقة الانقلابيين، وفق قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود، العميد هيكل حنتف.

كما قتل وجرح عشرات الحوثيين خلال الاشتباكات، وتم الاستيلاء على عدد من مخازن الأسلحة المتنوعة التابعة للانقلابيين في المنطقة.

:اقرأ أيضاً

غريفثس: اتفاق السويد خطوة كبيرة نحو السلام في اليمن