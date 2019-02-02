الأمن المصري يقضي على خلية إرهابية في الصحراء الغربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت القوات المصرية المسلحة ، بالتعاون مع الشرطة المدنية، من القضاء على خلية إرهابية في منطقة الصحراء الغربية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، إنّه وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني، استهدفت القوات الجوية الخلية الإرهابية، ما أدى لقتل 8 إرهابيين شديدي الخطورة، وضبط آخرين، مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة.

وأشار الرفاعي، في بيان رسمي، إلى أنّ هذه العملية، تأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة الجماعات الإرهابية والإجرامية على كل الاتجاهات.

وأوضح الرفعاي أن الخلية الإرهابية، كانت تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر، إذ تم استهدافها بعد تحديد أماكن تواجدها بكل دقة.



وأضاف المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إلى أنه جرى تدمير 3 عربات دفع رباعي، ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد إعاشة تابعة للخلية الإرهابية.

تأتي هذه العملية، بالتزامن مع جملة من العمليات الأمنية التي تقوم بها القوات المصرية المسلحة، تستهدف خلالها جماعات إرهابية في مصر، وغالباً ما تتركز في شمالي سيناء.

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