نساء داعش الأجنبيات يطالبن بلادهن بالعودة وبمحاكمة عادلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)



بعد أن أصبح تنظيم داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة، ومع اقتراب إعلان قوات سوريا الديمقراطية هزيمة داعش في سوريا، تتجه الأنظار إلى مصير المئات من نساء التنظيم اللآتى يلاقين مصيرًا مجهولًا.

إلى مخيم الهول المخصص لعائلات داعش، وصلت فرنسيتان تدعيان كلويه وشيماء بعد فرارهما من آخر جيب له في شرق سوريا بدافع الجوع أكثر من الندم.

ومع استعدادهما للعودة الى بلدهما، تقولان إنهما لن تتنازلا عن حقهما بمحاكمة عادلة، حيث ترفضان إعطاء أي تفاصيل من شأنها أن تكشف هويتيهما، لتجنب نشر اسميهما والتأثير سلباً على عائلتيهما المقيمتين في فرنسا. وتستخدمان اسمين مستعارين.

الفرنسيتان وصلتا على غرار 500 سيدة أجنبية إلى المخيم الواقع في ريف الحسكة.

أيضا.. قناة بي بي سي البريطانيّة عرضت لقاء مع شاميمة بيغوم وهي تّلميذة بريطانيّة فرّت من لندن للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا، وقالت إنها لم تكن أبدا ترغب في أن تكون واجهة دعائيّة للتّنظيم.

شميمة بيغوم البالغة من العمر 19 عاما انضمت الى داعش عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما ، وهي تتوسل الآن إلى بلادها لقبول عودتها مجددا و هي حامل بطفلها الثالث بعدما فقدت طفليها الأول و الثاني بسبب المرض و الجوع و بعد قتل زوجها الذي كان يقاتل في صفوف داعش.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد دعا عدداً من الدول الأوروبية إلى استرداد أكثر من 800 مقاتل من داعش من مواطنيها الذين تم إلقاء القبض عليهم في سوريا ومحاكمتهم، محذرا من أن بلاده لا يمكنها الاحتفاظ بهؤلاء المقاتلين وعائلاتهم وليس أمامها بالتالي سوى خيار واحد سيئ ألا وهو إطلاق سراحهم.

صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية رجحت لجوء بريطانيا لقانون يعود لـ 650 عاماً لمنع عودة إرهابيي داعش إلى البلاد، إذ قالت الصحيفة إن قانوناً قديماً جداً يتعلق بالخيانة العظمى قد يعاد صياغته مجدداً ليسهل على المدعيين العامين محاكمة المتشددين العائدين.

وأعرب الكثير من نواب البرلمان عن قلقهم من القوانين الحالية، التي لم تسمح بمحاكمة سوى 40 إرهابياً من أصل 360 عادوا إلى بريطانيا حتى الآن.

من القاهرة عبر الأقمار الصناعية الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام في مصر